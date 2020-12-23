حل الكنيست الاسرائيلي نفسه بعد خلافات حادة بين اعضاءه والدعوة لاجراء انتخابات

2020/12/23 | 12:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حُلّ الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) تلقائيا، الثلاثاء، بعد عدم التوصل لاتفاق وتمرير الموازنة الإسرائيلية، الأمر الذي يعني التوجه لانتخابات هي الرابعة في عامين.وذكر موقع هيئة البث الإسرائيلي أن الانتخابات المقبلة “ستجرى بعد ثلاثة أشهر”، ناقلا على لسان رئيس الكنيست ياريف … Readmore

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