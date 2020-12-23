الرئيس الإيراني: صدام حسين كان مجنونا

2020/12/23 | 12:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بغداد – ناس

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، إن "صدام حسين كان مجنونا وفرض على إيران حربا عسكرية، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجنون آخر، وفرض على طهران حربا اقتصادية".

وأضاف روحاني، اليوم 23 كانون الاول 2020، "سنهزم ترامب في الحرب الاقتصادية، كما هزمنا صدام في الحرب العسكرية"، مشيرا إلى أن "تعليق صدام حسين على حبل المشنقة، كان يوم الانتصار النهائي، والتاريخي للشعب الإيراني".

وأكد الرئيس الإيراني أن "مصير ترامب لن يكون أفضل بكثير من مصير صدام حسين"، لافتا إلى أن "إيران لم تسمح للحرب الاقتصادية الأمريكية بتحقيق أهدافها"، مشددا على أن "العقوبات الأمريكية فشلت في تحقيق أهدافها وإسقاط النظام الإيراني".

وأوضح روحاني أن "إلغاء العقوبات الأمريكية سيكون هزيمة لإسرائيل، والدول الرجعية، والمتشددين في الولايات المتحدة"، معتبرا أن "العقوبات الأمريكية الجائرة، نتاجا للصهيونية، والرجعية العربية، ومتشددي الولايات المتحدة"، مؤكدا أن "الحكومة الإيرانية ستبذل قصارى جهدها لإفشال أثر العقوبات وإلغائها".

وأشار إلى أن "هزيمة العقوبات يعني تمريغ أنف إسرائيل بالتراب، وتحسين معيشة المواطن الإيراني"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة باتت اليوم أكثر عزلة، ولم تحقق أيا من أهدافها في مجلس الأمن الدولي"، وأن "الشعب الإيراني يتحمل العقوبات الأمريكية، ويشعر بها كل يوم".

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