العثور على قاتل الشرطة الفرنسية ميتا

2020/12/23 | 12:21 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن وزير الداخلية الفرنسي في تغريدة على تويتر الأربعاء أن مطلق النار الذي قتل ثلاثة من رجال الشرطة وجرح رابعا ليل الثلاثاء الأربعاء في وسط فرنسا "عُثر عليه ميتا".

ولم يذكر جيرالد دارمانان تفاصيل عن ملابسات وفاة هذا الرجل البالغ من العمر 48 عاما وقتل عناصر من الدرك أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في منطقة كليرمون فيران.

وكانت مصادر متطابقة أعلنت لوكالة فرانس برس أن مختلا عقليا قتل ثلاثة من عناصر الدرك وجرح رابعا بالرصاص في قرية معزولة بوسط فرنسا ليل الثلاثاء الأربعاء.

وأعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن تضامن الشعب الفرنسي مع عائلات رجال الشرطة الذين قتلوا في "بوي دو دوم"، واصفا رجال الشرطة بـ"الأبطال".

وقال ماكرون في "تويتر": "تدخلوا لإنقاذ امرأة من ضحايا العنف الأسري في بوي دو دوم، ثلاثة رجال شرطة قتلوا، وأصيب رابع".

وأضاف: "الأمة تشارك العائلات في ألمها"، مشيرا إلى أن "القوات الفرنسية تخاطر بحياتها من أجل حماية الفرنسيين"، وتابع: "هؤلاء هم أبطالنا".

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