قائمة جديدة.. واتساب سيودع ملايين الأجهزة بعد أيام قليلة

2020/12/23 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتوقف تطبيق واتساب للتواصل الفوري،

خلال الأيام القليلة المقبلة، عن العمل

في ملايين الهواتف، حسب ما كشفت صحيفة

"الصن "البريطانية.

وقالت الصخيفة: "يجب على الأشخاص الذين

لديهم هواتف ذكية قديمة أن يعلمو

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