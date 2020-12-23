يفترض ان تكون مثقفاً...!

2020/12/23 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر عاشور

أقل ما يفترض في الانسان أن يكون

مثقفاً، يعي جيداً ما يسمع ويستوعب ما

يقرأ، ويقول ما يجب أن يقال اذا استدعي

الأمر، ولا بد من تبادل الخبرة والتواصل

ليتسع الأفق ويعلو البناء فيضمحل

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