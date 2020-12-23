الإنتماء للوطن إنتماء للقداسة

2020/12/23 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

ليس من السهل أن نتحدث عن الوطن دون أن

نقدم ونمهد للحديث وهذا ما يدعونا للقول

أنه لابد من وجود ترابط وتمازج تام بين

ثلاث قواعد وأسس ترتكز عليها حقيقة

الأمر , ألا وهي : الوطن والم

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