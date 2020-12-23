اللجنة المالية النيابية تكشف موعد التصويت على موازنة 2021

2020/12/23 | 12:44 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن موازنة العام 2021 ستمرر خلال شهر كانون الثاني المقبل، مبيناً أن اللجنة لن ترضى بأن تزيد الاعباء على الموظف.وقال عضو اللجنة، “أحمد الحاج رشيد” في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، إن “مشروع الموازنة يعبر عن رأي الحكومة للسياسة المالية، وبالتالي إذا كانت الحكومة …

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