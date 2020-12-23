الإعمار: مشروع المدن السكنية سيوفر مليون وحدة

2020/12/23 | 12:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، ان مشروع المدن السكنية الذي تنفذه، سيوفر مليون وحدة سكنية، مفصحة عن انها انجزت تسع مدن ضمن المرحلة الاولى للمشروع.

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