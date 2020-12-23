هيئة النزاهة تحبط محاولة للاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة في بغداد

2020/12/23 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحبطت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية محاولة للاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة في بغداد، مبينة ضبطها المتهم والكتاب المُزوَّر المستخدم في المحاولة.

واكدت دائرة التحقيقات في الهيئة إن فريق عمل مديرية تحقيق بغداد الذي انتقل إلى دائرة عقارات الدولة تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ بحوزته كتابٌ مُزوَّرٌ مزعوم صدوره عن الدائرة، مُبيّنةً أن الكتاب المزور معنون إلى أمانة بغداد لغرض إنشاء محطة وقود على قطعة أرض عائدة إلى محافظة بغداد.

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