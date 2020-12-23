وزيرة الهجرة ومحافظ نينوى يبحثان اوضاع النازحين وغلق المخيمات المتبقية في المحافظة

2020/12/23 | 12:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو عن استعدادات الوزارة لإعادة نازحي نينوى إلى مناطقهم في مطلع العام القادم .

وذكرت سيادتها خلال اجتماع موسع عقدته مع محافظ نينوى نجم الجبوري في مبنى محافظة نينوى اليوم بحضور مدير مكتب اعمار سهل نينوى فرع الشمال الدكتور الاب سالار سليمان بوداغ ومدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة السيد علي عباس جهاكير، إن “الوزارة مستعدة لتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة الطوارئ للعام ٢٠٢١ إضافة إلى استمرارها وبتنسيق عالٍ مع كافة الجهات المعنية لإعادة كافة النازحين الراغبين بالعودة الى مناطقهم الاصلية والعمل على غلق المخيمات المتبقية في المحافظة “.

وقالت الوزيرة إنه ” سيكون للوزارة زيارات دورية وتواجداً ميدانياً في المخيمات لمد يد العون للأسر النازحة وحل جميع مشاكلها، فضلا عن معرفة من يرغبون بالعودة الى مناطقهم الاصلية التي نزحوا منها ” .

وتابعت جابرو أن الوزارة “بذلت ولازالت تبذل جهوداً كبيرة لتوفير الاحتياجات اللازمة للنازحين والعائدين كالوقود والمستلزمات العينية والغذائية والصحية والمنزلية رغم شحة التخصيصات المالية التي تعاني منها الوزارة طيلة السنوات الماضية ولغاية الان ” ، مؤكدة ان الوزارة تعمل بكل إمكاناتها المتاحة من اجل مساعدة آلاف العائلات النازحة في المخيمات لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم ورفع الحيف عنهم.

من جانبه قال محافظ نينوى نجم الجبوري إن المحافظة قدمت وأنجزت الكثير للنازحين بالتنسيق مع وزارة الهجرة و رغم المعوقات المالية والمشاكل المتعلقة بالسيولة النقدية ، مؤكدا استمرار المحافظة بمساندة الوزارة لتقديم الخدمات للنازحين على جميع الأصعدة .

وتمخضت عن الاجتماع عدة توصيات ومقترحات بضمنها تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والمحافظة تعمل على اخلاء الدور المغتصبة لافساح المجال لأهلها بعد عودتهم من النزوح الى جانب تزويد قضاء سنجار بأعداد من الكرفانات وتسليمها الى العائدين ممن تضررت منازلهم اثر سيطرة عصابات داعش الظلامية على المنطقة .

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