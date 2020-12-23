2020/12/23 | 12:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي.

وبحث اللقاء التطورات الأمنية الأخيرة في البلد، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وحماية أمن وحياة المواطنين، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومحاسبتهم، وبذل الجهود للحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار البلاد.

كما جرى التأكيد على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية باعتبار ذلك التزاماً عراقياً طبقاً للمواثيق والأعراف الدولية، ومنع الاعتداءات عليها، تلك التي تؤثر على سمعة البلد وعلاقاته الخارجية.

PUKmedia اعلام رئاسة الجمهورية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد أهمية حماية البعثات الدبلوماسية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد أهمية حماية البعثات الدبلوماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).