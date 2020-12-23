السليمانية تحتفل بيوم السينما العالمي

2020/12/23 | 12:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تقيم مديرية الثقافة في محافظة السليمانية عدة نشاطات تتضمن تكريم فنانين وعرض 12 فيلما في اطار الاحتفال بيوم السينما العالمي.

وقال مريوان ابراهيم مدير قسم فن السينما في مديرية الثقافة لـ PUKmedia، يوم الاربعاء، ان قسم فن السينما وفي يوم السينما العالمية سيقيم احتفالية خاصة على قاعة الفن في المدينة، حيث سيتم عرض 12 فليما انتجت من قبل قسم فن السينما.

واضاف ان القسم سيقوم في اطار فعالياته بهذه المناسبة بتكريم عدد من الفنانين، لافتا الى ان الاحتفالية ستنطلق في الساعة الـ 4 من عصر يوم الاثنين 28/12/2020، وتستمر ليومين.

وتحتفل السينما العالمية بعيد ميلادها الـ125 هذا العام، حيث أقيم أول عرض سينمائي في باريس يوم الـ28 ديسمبر/كانون الأول عام 1895 حينما أجرى الأخان لوميير أول حفلة سينمائية أمام الجمهور.

PUKmedia / ژینر محمد

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