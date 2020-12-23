2020/12/23 | 12:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

52 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وكالة الاستخبارات، الأربعاء، تفاصيل عمليتين مختلفتين في كركوك و ميسان، أسفرت إحداها عن إلقاء القبض على أربعة "إرهابيين".

وذكرت الوكالة في بيان، اليوم، 23 كانون الأول 2020، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على اربعة ارهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية".

وأضافت البيان أنهم "عملوا على تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية ومستلزمات طبية وادوية وملابس واجهزة اتصال لعناصر داعش المتواجدين داخل احد اوكار داعش في وادي زغيتون، واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

وفي عملية منفصلة أعلنت وكالة الاستخبارات، إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في محافظة ميسان، حيث جاء في بيان لها اليوم، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من خمسة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في مركز محافظة ميسان وبالجرم المشهود".

وتابع أن "المعتقلين بحوزتهم كمية من الحبوب ومادة الكرستال المخدرة ومواد اخرى تستخدم للتعاطي ومسدس 9 ملم وبندقية كلاشنكوف ورمانة محلية الصنع".

وأشارت الوكالة إلى أنهم "مطلوبون وفق احكام المادة (28) مخدرات، وتم تسليمهم مع المواد المضبوطة الى جهات الطلب".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل عمليتين منفصلتين للاستخبارات في كركوك وميسان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل عمليتين منفصلتين للاستخبارات في كركوك وميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).