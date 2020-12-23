استئناف الكرخ تصدر حكما بشان إبطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال (وثيقة)

2020/12/23 | 12:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت محكمة استئناف الكرخ، الاربعاء، تأييد الحكم الابتدائي بإبطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال.

وبحسب وثيقة صادرة من المحكمة، تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منها، اليوم(23 كانون الاول 2020) ، ان "هيئة الاعلام والاتصالات مستقلة وهي تتحمل وحدها مسؤولية تراخيص وتنظيم خدمات الاعلام والاتصالات في العراق، ولاعلاقة لمجلس الوزراء بهذه المسألة".



واكدت المحكمة، ان "رئاسة الوزراء لاتمتلك صلاحية الموافقة على تجديد تراخيص الهاتف النقال، معتبرة ان طلب التجديد يخضع للمفاوضات، والاشتراط بتوفر جميع الشروط والاحكام المبينة في العقد الاصلي وهذا مالم يتحقق".

ويلزم قرار المحكمة الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات والديون المالية المترتبة عليها، قبل توقيع العقد على ان لاتتجاوز الفترة المحددة في قانون تمويل العجز المالي.

وكان مجلس النواب قد الزم شركات الاتصالات باطلاق خدمة الجيل الرابع بتاريخ 1 كانون الثاني 2021.

وفي 15 تشرين الثاني الماضي، أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الثانية إبطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضدها.

ا.ح

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