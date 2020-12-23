روحاني: تحرير الأراضي الأذربيجانية في قرة باغ يخدم طهران اقتصاديا

2020/12/23 | 12:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني،

اليوم الأربعاء، أن "تحرير الأراضي

الأذربيجانية المحتلة في قرة باغ، يخدم

بلاده من الناحية الاقتصادية".

وقال روحاني: "بعد تحرير المناطق

الأذربيجانية في قره باغ، سنتمك

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