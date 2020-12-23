برلماني كردي يدعو بغداد لفرض شروط على حكومة الإقليم قبل إرسالها الأموال

2020/12/23 | 12:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الجماعة الإسلامية عبد الستار مجيد، الأربعاء، أنه لايوجد ضامن لتسليم الإقليم لجميع عائدات المنافذ والنفط للحكومة الاتحادية.وقال مجيد في حديث لـ/المعلومة/، إنه “بالرغم من إعلان نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على حصة الإقليم في موازنة 2021، وتسليم العائدات النفطية وإيرادات المنافذ، لكن حكومة الإقليم لن تفي بالتزامها”.وأضاف أن “الموظفين يطلبون رواتب 7 أشهر من العام الحالي ولايعرف مصيرها حتى الآن وتم قطعها دون وجه حق، وعلى الحكومة الاتحادية فرض شروط على حكومة الإقليم قبل إرسالها لأي مبالغ، من بين تلك الشروط تسديد الرواتب المتأخرة وإلغاء الاستقطاعات”.وأعلن نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني عن اتمام الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بما يخص حصة أربيل من موازنة 2021.انتهى 15 ع

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