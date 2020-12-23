الاتصالات: إجراءات قانونية بحق المتلاعبين بأسعار خطوط الانترنت

2020/12/23 | 12:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..جددت وزارة الاتصالات ، الأربعاء، تأكيدها عدم وجود ارتفاع في أسعار خطوط الانترنت، فيما توعدت المستغلين من الشركات بمحاسبتهم قانونياً.وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة لا تتأثر بتغيير سعر الصرف لاسيما أنها تتعامل بالدينار”.وأضاف المشهداني، “إذا كان هنالك استغلال من أصحاب الأبراج والشركات متخذين من تغيير سعر الصرف وسيلة لرفع الأسعار، فسوف نبدأ بمحاسبتهم وفق القانون”.وكانت وزارة الاتصالات أكدت في وقت سابق أن أجور البنى التحتية لمزودي خدمة الانترنت باقية في الوقت الحاضر ولن تتغير مع تغيير سعر الصرف.



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