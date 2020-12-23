وزير التجارة: المبالغ المخصصة بالموازنة تكفي مفردات البطاقة التموينية بـ2021

2020/12/23 | 12:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف وزير التجارة العراقي، علاء الجبوري، اليوم الأربعاء، أن الأسبوعين الحالي والمقبل سيشهدان المباشرة بتوزيع 500 مليار دينار من مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب.وقال الجبوري، وفقا لصحيفة "الصباح"، إن الحكومة خصصت …

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