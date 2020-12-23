النقل العراقية توقف رسمياً رحلات الناقل الوطني للدول المشمولة بقرار الحكومة

2020/12/23 | 12:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النقل العراقية إيقافها رسمياً للرحلات المباشرة لعدد من القطاعات التي يقصدها الناقل الوطني (الخطوط الجوية العراقية)؛ استناداً إلى قرار مجلس الوزراء، والذي ينص على منع السفر إلى كل من بريطانيا، وجنوب أفريقيا، واستراليا، …

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