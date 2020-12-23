الانبار تبدأ بأولى خطوات اغلاق مخيمات النزوح

2020/12/23 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن خالد ابو ريشة ، الاربعاء، بدأ اولى خطوات اغلاق مخيمات النزوح في المحافظة بالتزامن مع رغبة الاسر النازحة العودة الى مناطق سكناها المحررة .وقال ابو ريشة في تصريح لـ /المعلومة/ ان” حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات الانسانية والقوات الامنية بدأ باولى خطوات انهاء ملف النزوح في الانبار من خلال اعادت 30 اسرة نازحة من مخيمات النزوح في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، الى مناطق سكناهم المحررة في الكرمة والصقلاوية والرمادي والاقضية الغربية ضمن خطة تهدف الى اعادة كافة الاسر النازحة الى مناطقها “.واضاف ان” الجهات المعنية اعدت خطة لانهاء ملف النازحين بصورة طوعية مطلع العام الجديد”، مبينا ان” حكومة الانبار المحلية ارسلت اسماء المئات من الاسر النازحة في مخيمات النزوح في قضاء عامرية الصمود الى القيادات الامنية لغرض تدقيقهم امنيا قبيل اعادتها الى مناطقهم “.يشار الى ان حكومة الانبار المحلية تعزم اغلاق ملف النازحين بصورة نهائية مطلع العام الجديد.



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