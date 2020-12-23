العراق يوقع عقدا استثماريا لمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة النجف الأشرف

2020/12/23 | 13:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

وقعت شركة مصافي الوسط، اليوم الاربعاء، عقدا مع شركة سان لاستيراد وبيع المنتجات النفطية (قطاع خاص ) لتنفيذ مشروع وحدة الهدرجة وتحسين البنزين في محافظة النجف الأشرف بطاقة 6000 برميل باليوم.

وذكر بيان للوزارة، ان توقيع العقد يأتي حرصا من الوزارة لزيادة معدلات انتاج البنزين عالي الاوكتاين، وسيتم تنفيذه من قبل شركة من شركات القطاع الخاص العراقي وبإشراف شركة مصافي الوسط، مضيفا ان الوزارة تعمل من خلال مشاريع تطوير المصافي ووحدات الانتاج وتحسين نوعياتها لتنمية وتطوير الانتاج الوطني من المشتقات النفطية لتقليل الاستيراد وتوفير المنتجات النظيفة الصديقة للبيئة.و توفير فرص عمل للعراقيين.

وقال مدير عام شركة مصافي الوسط وكالة عائد جابر عمران ان العقد سيؤمن طاقة انتاجية مضافة الى الطاقات الحالية من مادة البنزين عالي الاوكتاين تقدر ( مليون ) لتر من خلال انشاء وحدة لهدرجة وتحسين البنزين في محافظة النجف الأشرف من قبل شركة سان احدى شركات القطاع الخاص العراقي .مضيفا ان مدة تنفيذ العقد ستكون ٣٦ شهرا.

وقال المدير المفوض ورئيس مجلس الإدارة لشركة سان (سردار خالد عمر ) ان المشروع سيؤمن انتاج ما يقارب مليون لتر من البنزين عالي الاوكتاين يوميا وسيوفر فرص عمل لاهالي المحافظة، فضلا عن زيادة الانتاج الوطني من المنتجات النفطية.

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