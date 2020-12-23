{تيليجرام} يضيف ميزات جديدة بدءاً من 2021

2020/12/23 | 13:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعلن مركز الاعلام الرقمي، اليوم الاربعاء، اضافة ميزات جديدة مدفوعة لتطبيق تليجرام.

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