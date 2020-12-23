صالح والاعرجي يؤكدان أهمية حماية البعثات الدبلوماسية

2020/12/23 | 13:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ،اليوم الأربعاء،أهمية حماية البعثات الدبلوماسية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"رئيس الجمهورية استقبل مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الأمنية الأخيرة في البلد، والتأكيد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وحماية أمن وحياة المواطنين، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومحاسبتهم، وبذل الجهود للحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار البلاد".

واضاف ان"الجانبين أكدا أهمية حماية البعثات الدبلوماسية باعتبار ذلك التزاماً عراقياً طبقاً للمواثيق والأعراف الدولية، ومنع الاعتداءات عليها، تلك التي تؤثر في سمعة البلد وعلاقاته الخارجية".

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