عاجل: رئيس الجمهورية ومستشار الأمن الوطني يؤكدان أهمية حماية البعثات الدبلوماسية وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون

2020/12/23 | 13:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، على حماية البعثات الدبلوماسية ومنع الاعتداء عليها.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، أن الأخير “استقبل في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي”.وأشار إلى أن اللقاء “بحث التطورات الأمنية الأخيرة في البلد، حيث جرى التأكيد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وحماية أمن وحياة المواطنين، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومحاسبتهم، وبذل الجهود للحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار البلاد”.وأردف: “كما جرى التأكيد على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية باعتبار ذلك التزاماً عراقياً طبقاً للمواثيق والأعراف الدولية، ومنع الاعتداءات عليها، تلك التي تؤثر على سمعة البلد وعلاقاته […]

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