"الشيف علي".. بريطاني يوثق تعرضه لإساءة عنصرية داخل حافلة لأنه "آسيوي"

2020/12/23 | 13:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الشاب البريطاني المسلم علي إمداد لإساءة عنصرية من امرأة داخل حافلة أثناء عودته إلى المنزل يوم الأحد الماضي.

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