انتر ميلان يتحدى فيرونا في الكالتشيو الايطالي

2020/12/23 | 13:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

يحل فريق إنتر ميلان ضيفاً على فريق هيلاس فيرونا، اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “مارك أنتونيو بينتغودي”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.

يسعى إنتر بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لمواصلة نتائجه الرائعة في “الكالتشيو”، بعد أن نجح في تحقيق الفوز خلال أخر 6 مباريات، والتي كان آخرها على حساب فريق سبيزيا 2-1.

ويدخل “النيراتزوري مباراة الليلة وهو في وصافة جدول ترتيب الدوري الموسم الحالي، برصيد 30 نقطة، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن جاره ميلان صاحب الصدارة برصيد 31 نقطة، بينما يحتل هيلاس فيرونا المرتبة التاسعة بـ20 نقطة.

ويمتلك إنتر سجلاً رائعاً هذا الموسم في الدوري، خلال مواجهاته الخارجية، حيث خاض 6 مباريات، حقق الفوز فى 4، وتعادل في لقائين.



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