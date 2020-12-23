بعد تراجع ساعات التجهيز.. الكهرباء تدعو لإرسال وفد مفاوض إلى إيران بشأن الغاز

2020/12/23 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

دعا المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، اليوم الاربعاء، الحكومة العراقية إلى تشكيل وفد رفيع المستوى للتفاوض مع الجانب الإيراني بشأن تأجيل دفع المستحقات من أجل إعادة تدفق الغاز إلى محطات توليد الطاقة، بعد تراجع ساعات التجهيز.

وقال موسى في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الكهرباء تعمل على صيانات دورية مستمرة من أجل تهيئة وحدات توليد جديدة لتدخل الخدمة، لكن الحاجة للغاز الإيراني لا تزال ملحة".

وأضاف ان "ليس هناك حلولاً لهذه المشكلة حتى الآن لكن على الحكومة تشكيل وفد للتفاوض مع الإيرانيين من أجل إعادة تدفق الغاز إلى محطات توليد الكهرباء في العراق، لانه بخلاف ذلك نحن مقبلون على مشكلة كبيرة ووضع خطير".

وأشار الناطق باسم الوزارة، إلى أنه "لا يمكن اكمال ملف الطاقة في العراق بشكل مقنع ومرضي للمواطن بمعزل عن الغاز الإيراني".

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات الأخرى تراجعاً في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، منذ أشهر، بسبب انخفاض استيراد الغاز من الجانب الإيراني.

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