تدريسيو جامعة البصرة واكاديميو ها يلوحون بالاضراب في حال اصرار الحكومة على استقطاع مخصصات الموظفين

2020/12/23 | 13:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / نظم تدريسيو جامعة البصرة ونقابة الأكاديميين العراقيين اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية على قرار الحكومة باستقطاع بعض من مخصصات الموظفين ضمن موازنة 2021وقال رئيس نقابة الأكاديميين العراقيين الدكتور حسين العيداني " للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / ان هناك استهدافا من قبل وزير المالية للأكاديميين وأساتذة الجامعات من خلال استقطاع مخصصات الخدمة الجامعية .ولوح العيداني الى انه سيكون هناك اضراب عن العمل في حال عدم تلبية مطالبهم المتعلقة بإلغاء الاستقطاعات ./انتهى

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