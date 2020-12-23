رئيس الجمهورية يبحث مستشار الأمن الوطني التطورات الأمنية

2020/12/23 | 13:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا /بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء ،مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، التطورات الأمنية .واكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة تعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وحماية أمن وحياة المواطنين، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومحاسبتهم، وبذل الجهود للحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار البلاد.كما جرى التأكيد على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية باعتبار ذلك التزاماً عراقياً طبقاً للمواثيق والأعراف الدولية، ./انتهى8

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