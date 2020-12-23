عراقيون عبر التواصل الإجتماعي: شكراً إيران

2020/12/23 | 13:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اجواء الذكرى السنوية الاولى لاغتيال القادة الشهداء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما، وايضا في اجواء الوضع الاقتصادي الذي يشهده العراق ورفع ...

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