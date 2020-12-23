العراقيون يساندون الحشد الشعبي في ردع الأميركان

2020/12/23 | 13:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هي ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد لقصف بصواريخ كاتيوشا.وهي ليست المرة الاولى التي تخرج فيها الولايات ال...

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