بالفيديو.. المالكي يحذر من خطورة الوضع الاقتصادي في العراق

2020/12/23 | 13:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء (العالم) 2020.12.23 – حذر رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي من خطورة الوضع الاقتصادي في العراق....

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