2020/12/23 | 13:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد، فيما اكد اللقاء على على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية.

وذكر اعلام رئاسة الجمهورية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الاول 2020)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وبحثا التطورات الأمنية الأخيرة في البلد".

واضاف البيان انه "جرى التأكيد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وحماية أمن وحياة المواطنين، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومحاسبتهم، وبذل الجهود للحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار البلاد".

واشار البيان الى انه "جرى التأكيد على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية باعتبار ذلك التزاماً عراقياً طبقاً للمواثيق والأعراف الدولية، ومنع الاعتداءات عليها، تلك التي تؤثر على سمعة البلد وعلاقاته الخارجية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حماية البعثات وملاحقة الجماعات المسلحة على طاولة مباحثات بين برهم صالح والأعرجي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حماية البعثات وملاحقة الجماعات المسلحة على طاولة مباحثات بين برهم صالح والأعرجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).