شلل يصيب “داعش” في نافذة ديالى الجنوبية مع بغداد.. الحشد الشعبي احد اسبابه

2020/12/23 | 13:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اكد مسؤول حكومي سابق في ديالى، الاربعاء، أن نشاط الحشد الشعبي والقوات الامنية تسبب في شلل كبير في نشاط داعش جنوب المحافظة.وقال عضو مجلس ناحية كنعان السابق(20كم جنوب بعقوبة) جمال الشمري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “نشاط الحشد الشعبي والقوات الامنية خلال الاشهر القليلة الماضية في حوض كنعان الممتد بين ديالى وبغداد ولمسافات بعيدة اسهمت في شلل شبه تام في انشطة خلايا داعش الارهابية التي كانت تقوم بهجمات تستهدف القرى والمدنيين الابرياء بين فترة واخرى من خلال القنص او القصف او تفجير العبوات الناسفة”.واضاف الشمري،ان” معدل الهجمات تقلص بنسبة 95% بسبب نشاط الحشد الشعبي والتشكيلات الامنية الساندة من خلال خططها في مسك الاراضي وعمليات المداهمة المستمرة ونشاط البعد الاستخباري الذي نجح في اعتقال العديد من العناصر الخطيرة”، لافتا الى ان “استقرار الاوضاع الامنية اعادة زراعة الكثير من الاراضي “.وكان حوض كنعان وخاصة القرى الجنوبية تشهد حالة عدم استقرار بسبب الخروقات المتكررة بسبب نشاط داعش الارهابي”.انتهى 25 ف

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