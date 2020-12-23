سيارة آبل في عام 2021 !

2020/12/23 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لا تزال سيارة Apple Car تعيش خلف الأبواب المغلقة، بينما يعتقد الكثيرون أن السيارة قد ترى الضوء في عام 2024 أو 2025.

بدء تصنيع مكونات السيارة

يقال أن آبل إختبرت العشرات من النماذج الأولية بالفعل، وما تزال تواصل مؤخراً مع الموردين التايوانيين لبدء تصنيع مكونات Apple Car في الربع الثاني من العام المقبل.



وومن المحتمل أن يتم الانتهاء من كل شيء بحلول الربع الثالث من العام القادم، حيث من المتوقع أن تظهر السيارة لأول مرة على الإطلاق.

وإذا كان هذا صحيحاً، فخريف عام 2021 سيكون مزدحماً جداً لشركة آبل لأنها ستكشف الشركة لأول مرة عن الجيل الجديد من أجهزة iPhone في سبتمبر المقبل، في الموعد المحدد هذه المرة ، مع عدم وجود تأخير محتمل، تليها طرازات Apple Watch الجديدة وأجهزة iPad و MacBooks في أكتوبر ونوفمبر 2021.

من ناحية أخرى، يقول المحللون إن Apple Car لن ترى ضوء قبل عام 2023، وبأن المشروع سيصل إلى الإنتاج الضخم في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، خاصة وأن آبل تجري حالياً محادثات مع TSMC حول شريحة محتملة لتشغيل سيارة ذاتية القيادة.

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