المجلس الاعلى للافتاء يصدر بيانا حول رفع سعر صرف الدولار

2020/12/23 | 13:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر المجلس الاعلى للافتاء في اقليم كوردستان، بياناً حول القرار الذي اصدرته الحكومة الاتحادية برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقال المجلس الاعلى للافتاء في اقليم كوردستان في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: بسبب التغييرات التي تشهدها اسواق اقليم كوردستان والعراق بسبب انخفاض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار، ندعو جميع المسلمين الى حماية روح الاخوة والوئام والتعاون وعدم استغلال تلك التغييرات للمصالح الشخصية وكما يقول الباري عز وجل (تعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب).

واضاف البيان: لايجوز رفع اسعار المواد اكثر من نسبتها الطبيعية او احتكارها لاي سبب كان، وندعو اصحاب القروض الى مساعدة المقترضين على اعادة قروضهم بالدولار.

كما دعا البيان الجهات ذات العلاقة في حكومة اقليم كوردستان الى متابعة دقيقة للاسعار وحفظ توازن الاسواق من اجل مصلحة المواطنين بشكل عام واصحاب الدخل المحدود بشكل خاص.

PUKmedia ترجمة

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