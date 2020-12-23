ترمب يعفو عن 4 عسكريين أدينوا بمجزرة في بغداد.. وخبير قانوني يعلق

2020/12/23 | 13:22 - المصدر: NRT عربية

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الأميركيون الـ 4 المتهمين

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علق الخبير القانوني، طارق حرب، الأربعاء، على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد إعفائه عن أربعة من حراس في شركة "بلاك ووتر" كانت قد صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة لقتلهم 14 مدنيا في بغداد في عام 2007، في مجزرة أثارت ضجة دولية.

وقال حرب، في تصريح لوسائل إعلام روسية، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 23 كانون الأول 2020، إن "عناصر شركة بلاك ووتر لم يحاكموا في المحاكم الأميركية لأنهم قتلوا عراقيين، بل تمت محاكماتهم لأنهم خالفوا قواعد الاشتباك، ولم يلتزموا بمعايير حددت في عمل الشركة والقانون الأميركي".

وأضاف، أن "الإعفاء كان عن جريمة واتهام أميركي، ولم يكن باتهام عراقي، لذا أعفي عنهم".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قرر في وقت سابق، العفو عن جنود أميركيين متهمين بقتل 14 مدنيا في العراق، إلى جانب شخصين بتهمة الارتباط بالتحقيق في التدخل الروسي خلال انتخابات عام 2016، حيث تورط هؤلاء الجنود الأمريكيون، في ما يعرف بـ"فضيحة" شركة الأمن الخاصة "بلاك ووتر" في العراق.

وشملت قرارات العفو أربعة حراس أمنيين من شركة "بلاك ووتر" كانوا قد أدينوا بقتل عراقيين في 2007، بمن فيهم "نيكولاس سلاتن" الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وكان هؤلاء أدينوا بفتح النار في ساحة النسور المزدحمة في بغداد في 16 أيلول 2007 في حادثة تسببت في فضيحة دولية واستياء متزايد من الوجود الأميركي، وقد أسفر إطلاق النار حينها عن مقتل 14 مدنيا عراقيا على الأقل وإصابة 17 آخرين.

وأعلن البيت الأبيض مساء أمس، أن الرئيس المنتهية ولايته منح عفوا كاملا لنحو خمسة عشر شخصا وخفف جزئيا أو كليا الأحكام الصادرة بحق خمسة آخرين، حيث منح عفو كامل لجورج بابادوبولوس، المستشار الدبلوماسي السابق لترمب خلال حملته الانتخابية عام 2016 الذي اعترف بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بشأن اتصالاته مع وسيط كان قد وعده بأن يجعله يتواصل مع مسؤولين روس.

ر.إ

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