بالصوره:العراق يزرع يد مبتورة لطفل عمره ست سنوات

2020/12/23 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبال حالة نادرة و حدث طبي لاول مرة

في العراق زراعة يد مبتورة لطفل بعمر (6)

سنوات في مستشفى ابي غريب العام حالة

نادرة و لاول مرة في العراق لطفل مبتور

اليد من منطقة فوق المرفق قطع تام حيث تم

تكوين فر

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