2020/12/23 | 13:33 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 | 01:30 مساءً

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الهجرة: مستعدون لتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة الطوارئ لإعادة جميع النازحين

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاربعاء، استعدادها لتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة الطوارئ لإعادة جميع النازحين.



وذكر بيان للوزارة ، أن "وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو عقدت اجتماعا مع محافظ نيتوى نجم الجبوري بحضور مدير مكتب إعمار سهل نينوى فرع الشمال الاب سالار سليمان بوداغ ومدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير، وجرى خلال الاجتماع بحث استعدادات الوزارة لإعادة نازحي نينوى إلى مناطقهم في مطلع العام القادم".



وبينت وزيرة الهجرة بحسب البيان ان "الوزارة مستعدة لتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة الطوارئ للعام ٢٠٢١ إضافة إلى استمرارها وبتنسيق عالٍ مع كافة الجهات المعنية لإعادة كافة النازحين الراغبين بالعودة الى مناطقهم الاصلية والعمل على غلق المخيمات المتبقية في المحافظة ".



واشار الى انه "ستكون للوزارة زيارات دورية وتواجد ميداني في المخيمات لمد يد العون للأسر النازحة وحل جميع مشاكلها، فضلا عن معرفة من يرغبون بالعودة الى مناطقهم الاصلية التي نزحوا منها " .



واوضحت وزيرة الهجرة بحسب البيان ان"الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير الاحتياجات اللازمة للنازحين والعائدين كالوقود والمستلزمات العينية والغذائية والصحية والمنزلية رغم شحة التخصيصات المالية التي تعاني منها الوزارة طيلة السنوات الماضية ولغاية الان "، مؤكدة ان "الوزارة تعمل بكل إمكاناتها المتاحة من اجل مساعدة آلاف العائلات النازحة في المخيمات لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم ورفع الحيف عنهم".



من جانبه اوضح محافظ نينوى بحسب البيان ان "المحافظة قدمت وأنجزت الكثير للنازحين بالتنسيق مع وزارة الهجرة و رغم المعوقات المالية والمشاكل المتعلقة بالسيولة النقدية،" مؤكدا "استمرار المحافظة بمساندة الوزارة لتقديم الخدمات للنازحين على جميع الأصعدة".



وبين ان "الاجتماع تمخض عن عدة توصيات ومقترحات بضمنها تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والمحافظة تعمل على اخلاء الدور المغتصبة لافساح المجال لأهلها بعد عودتهم من النزوح الى جانب تزويد قضاء سنجار بأعداد من الكرفانات وتسليمها الى العائدين ممن تضررت منازلهم اثر سيطرة عصابات داعش الظلامية على المنطقة".

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