مصدر مقرب من المالكي يبين طبيعة زيارته الى النجف

2020/12/23 | 13:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أفاد مصدر مقرب من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي , الأربعاء , بأن الزيارة التي يقوم بها المالكي للنجف الاشرف اعتيادية للقاء المرجع الديني إسحاق الفياض.وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الزيارة التي يقوم بها رئيس ائتلاف دولة القانون لمحافظة النجف الاشرف زيارة اعتيادية وغير مخطط لها ببرنامج يخص لقاء مسؤولين وسياسيين في المحافظة ” .وأضاف ان ” رئيس الائتلاف نوري المالكي التقى في زيارته الحالية فقط بالمرجع الديني إسحاق الفياض دون غيرة وهي عادة اتبعها المالكي خلال زياراته للمحافظة”.وكانت مصادر تحدثت عن لقاء مرتقب قد يجمع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الاشرف.



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