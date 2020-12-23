التخصيصات الاستثمارية في موازنة 2021.. نبيل المرسومي

2020/12/23 | 13:44 - المصدر: يس عراق

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كتب نبيل المرسومي – خبير اقتصادي:

التخصيصات الاستثمارية في موازنة 2021

الصناعة = 33.220 مليار دينار

الزراعة = 43.460 مليار دينار

الموارد المائية = 143.313 مليار دينار

الأوقاف الدينية = 196.137 مليار دينار

وهذا يعني ان التخصيصات الاستثمارية للأوقاف الدينية تعادل ستة اضعاف تخصيصات وزارة الصناعة و اكثر من أربعة اضعاف تخصيصات وزارة الزراعة على الرغم من ان الأوقاف الدينية تمتلك موارد ذاتية كثيرة

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