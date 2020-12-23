صور: جواز سفر فوري لمريض في مستشفى الرمادي

2020/12/23 | 13:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أصدرت مديرية الجوازات، الأربعاء، جواز سفر لمريض عبر الحقيبة المحمولة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الأول 2020) إن "مديرية شؤون الجوازات في محافظة الانبار التابعة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، قامت بإصدار جواز سفر لمريض يرقد في مستشفى الرمادي".

وأشار البيان إلى أن "إصدار جواز السفر جاء عن طريق الحقيبة المحمولة في مستشفى الرمادي لأن المريض يحتاج إلى العلاج خارج البلد".

وأعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، في وثت سابق ايقاف العمل باصدار الوثائق الرسمية اعتبارا 24 كانون الأول 2020 ولغاية 3 كانون الثاني 2021.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الأول 2020) إنه "بالنظر لقرب انتهاء السنة المالية لعام ٢٠٢٠، ولغرض استكمال عملية الجرد السنوي وعمليات صيانة الابنية واستكمال التحضيرات اللازمة للعمل مطلع العام المقبل".

وبحسب البيان، "اوقفت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اصدار الوثائق اعتباراً من يوم ٢٠٢٠/١٢/٢٤ ولغاية ٢٠٢١/١/٣، فيما يخص معاملات اصدار (جواز السفر - شهادة الجنسية - بطاقة السكن- هوية الاحوال المدنية في الدوائر التي لاتزال تعمل بالنظام الورقي وليس بالبطاقة الوطنية) في بغداد والمحافظات وتستثنى معاملات الحالات الانسانية والطارئة من فترة التوقف على ان تخضع لتقدير المدير المباشر وفقاً للقانون والتعليمات".

ونوهت المديرية، إلى أن " قسم جوازات الكرادة يستقبل الحالات الانسانية والطارئة لمحافظة بغداد فقط ويكون في كل محافظة مكتب مماثل خلال فترة التوقف".

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