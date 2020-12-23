2020/12/23 | 13:45 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفسد لوس أنجليس كليبرز فرحة جاره لوس أنجليس ليكرز الفائز بلقب الدوري الأميركي في كرة السلة للمحترفين في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، بالفوز عليه 116-109 في اليوم الافتتاحي من موسم 2020-2021 الذي شهد عودة ناجحة لنجم بروكلين نتس كيفن دورانت بعد غياب عن الملاعب دام سنة ونصف بداعي الاصابة.

وكما جرت العادة، وزعت الخواتيم الماسية على لاعبي الفريق البطل الموسم الماضي قبل بداية المباراة وقد حفر عليها عبارة “كوبي، هذا من أجلك” تكريماً لأسطورة الفريق كوبي براينت الذي قضى في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كانون الثاني/يناير الماضي.



وأقيمت الاحتفالات في غياب الجمهور لكن مع وجود بعض من أفراد عائلات الفريق البطل.

وكان ليكرز توّج باللقب بفوز على ميامي هيت 4-2 في الدور النهائي في موسم استثنائي استمر حتى تشرين الاول/أكتوبر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وفرض بول جورج الذي جدد عقده مع كليبرز قبل 10 أيام على مدى أربع سنوات جديدة نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 33 نقطة بينها 23 في الشوط الثاني وأضاف كواهي لينارد 26 نقطة لكليبرز.

في المقابل اكتفى جيمس بتسجيل 22 نقطة مع 5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة وأضاف زميله أنتوني ديفيس 18 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة ومثلها متابعات.

واستهل كليبرز المباراة بقوة وتقدم على منافسه بفارق 22 نقطة في احدى مراحل الربع الأول، لكن ليكرز نجح في تقليص الفارق إلى نقطتين في نهاية الشوط الأول (56-54).

وظلت النتيجة متقاربة قبل خمس دقائق على نهاية الربع الثالث قبل أن يفرض كليبرز أفضليته ويحسم النتيجة في صالحه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كليبرز يفسد فرحة جاره ليكرز 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كليبرز يفسد فرحة جاره ليكرز) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كليبرز يفسد فرحة جاره ليكرز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).