أول تعليق لميسي بعد تحطيمه رقم الأسطورة بيليه

2020/12/23 | 13:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]سجل ليونيل ميسي هدفا في مباراة فريقه برشلونة ضد بلد الوليد 3-0، أمس الثلاثاء، لينفرد بالرقم القياسي في عدد الأهداف في صفوف ناد واحد (644 هدفا) الذي كان يتقاسمه مع بيليه.

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