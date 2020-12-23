مصالح الأوطان تتجاوز العقائد والعواطف . - سعيد الكحل

2020/12/23 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفييتي درس لكل الأنظمة السياسية التي ترهن شعوبها ودولها للعقائد الدينية أو الإيديولوجية بأن مصيرها الزوال أو التفكك .



فلا نظام خارج حركية المجتمع والتاريخ والواقع .



فقانون الطبيعة :"البقاء للأصلح" الذي تخضع له الكائنات الحية تخضع له كذلك المجتمعات والدول والثقافات وحتى الأفكار .



فكما تتغير المصالح تتغير بالضرورة الأفكار المؤطرة لها .



فالأفكار كالأحكام الفقهية تدور ......





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