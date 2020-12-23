الهجرة الدولية تنظم ورشة لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الناجيات الايزيديات

2020/12/23 | 13:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – اربيل نظمت منظمة الهجرة الدولية IOM ورشة على مدار عدة ايام في اربيل لوضع اللمسات الأخيرة على صياغة قانون الناجيات الايزيديات بمشاركة اللجان البرلمانية المعنية وحضور ناجيات من المكون الايزيدي والتركماني والشبكي والمسيحي.وطالب نواب ايزيديين حذف المواد الخاصة بالأطفال المولودين من داعش وأيضا على المديرية العامة ومقرها في محافظة نينوى وفروع …

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