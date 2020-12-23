مسؤول في الحشد الشعبي يكشف أسباب اعتقال قيادات بارزة في الفصائل المسلحة أخيرا

2020/12/23 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

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القيادي في جماعة الخراساني حامد الجزائري

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منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الحشد الشعبي ابو علي البصري، الاربعاء، أسباب الحملة الأخيرة التي اعتقل على آثرها مجموعة من قيادات الفصائل المسلحة، فيما وصف الهجوم الصاروخي على السفارة الأميركية أخيرا بـ "المؤامرة الكبرى".

وقال البصري في تصريحات تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، 23 كانون الاول 2020، تعليقا على اعتقال قيادات في سرايا الخرساني، إن "القضية لا علاقة لها بقضايا سياسية، لكن بعض الانتهاكات وقضايا الفساد حدثت بسبب اتهام مسؤولي الجماعة".

وأضاف أن "استجواب مسؤولي سرايا الخراساني يجري حاليا بمسؤولية وباحترام كامل، وأن القاضي هو من سيقرر تبرئتهم أو توجيه تهم إليهم".

وأكد ان "سرايا الخراساني اتهمت ببعض قضايا الفساد التي لم يعد بإمكان الحشد الشعبي السكوت عنها، ولهذا تم اعتقال المجموعة من قبل المسؤولين، ويتم التحقيق معهم بشأن الانتهاكات".

وشدد البصري على أن "كل هذه الإجراءات والخطوات تمت بعد ارتكاب انتهاكات واتهامات بالفساد، وكان من الضروري اتخاذها من أجل الحفاظ على صورة الحشد الشعبي".

وحول الهجوم الاخير ضد السفارة الاميركية، أوضح العسكري أن "بعض الجماعات المتمردة والتي لا تخضع لقيادة مركزية وتعمل كمجاميع منفردة، قد تكون متورطة في الهجوم على السفارة الأميركية".

ولم يستبعد العسكري قيام "بعض الأطراف بشن الهجوم ضد السفارة لدوافع ومصالح خاصة بها"، مشيرا الى ان "الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية المعروفة في مجلس النواب العراقي ادانوا الهجوم بشكل صريح".

ونوه إلى أنه "ربما بعض الجماعات التعسفية دون قيادة واضحة قد تكون نفذت هذه الهجمات، مدعية الانتقام لدماء شهداء المقاومة".

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة في الحشد الشعبي، أن "هذه الجماعات قد تملك أسلحة أو في بعض الأحيان تكنولوجيا تصنيع أسلحة، وان ما تفعله هذه الجماعات التعسفية هو ضد المصالح الكبرى للعراق".

ولفت إلى أنه من "الضرورة أن لا ننسى أن هذه الهجمات ربما نفذت في سياق مؤامرة أكبر، وأن بعض الأطراف متورطة في بعض المصالح الخاصة"، بحسب قوله.

وكانت قوة من أمن الحشد الشعبي، اعتقلت في وقت سابق الأحد 13 كانون الأول 2020، القيادي في جماعة الخراساني المسلحة والآمر السابق للواء الثامن عشر بالحشد، مع 15 من أتباعه حامد الجزائري.

واعلنت هيئة الحشد الشعبي، في وقت سابق، غلق 6 مقرات مخالفة واعتقال أشخاص، نافية مقتل أفراد، في رد على انباء متداولة عن مقتل القيادي في سرايا الخراساني حامد الجزائري.

ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة، الاربعاء، 16 كانون الأول 2020، جاء فيه أن الحشد الشعبي قام خلال الايام الماضية بإغلاق عدد من المقرات المخالفة للضوابط والتعليمات في بغداد.

وأكد البيان أن عدد المقرات التي تم اغلاقها (من قبل) أمن الحشد ست مقرات في مناطق الكرادة والجادرية ببغداد، وتم اعتقال عدد من المخالفين "للانظمة والقوانين".

واعتبر الحشد الشعبي هذا الإجراء "روتينيا" ويأتي ضمن توجيهات قيادته التي تدعو لمتابعة ومحاسبة كل من يخالف النظام، حسب البيان.

ونفى بيان الهيئة لما يتم تداوله في بعض القنوات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار "ملفقة" أشارت الى مقتل أفراد أو أن العملية جاءت لأسباب سياسية أو جنائية أو غيرها، وإن (تلك العملية) لا تعدو كونها عمليات انضباطية.

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