القنصلية الاميركية في اربيل: ندعم حرية الاعلام في اقليم كوردستان

2020/12/23 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت القنصلية الاميركية في اربيل ، الاربعاء، تأييدها لتصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو حول دعم حرية الاعلام في اقليم كوردستان.

وذكرت القنصلية في بيان على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، اليوم (23 كانون الاول 2020)، انه "نضم صوتنا الى وزير الخارجية (مايك بومبيو) بشأن دعم حرية الاعلام في اقليم كوردستان".

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قد كتب في تغريدة على تويتر بعد اتصال هاتفي مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بازاني، انه "اشكر تعاون رئيس وزراء الاقليم ونؤكد على استمرار الولايات المتحدة في دعم الاعلام الحر في العراق واقليم كوردستان في ضوء اتفاقية التعاون الاستراتيجي بيع اميركا والعراق".

وفي وقت لاحق ذكر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في تغريدة، "اشعر بالسعادة لتأكيدنا مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في اتصال هاتفي على أهمية تنمية العلاقات بين إقليم كوردستان وأميركا، واهمية أن تكون للولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة مشاركة فاعلة وعلى مستوى عال في حل المشاكل والتوصل إلى اتفاق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية قائم على أساس الدستور".

وبشأن الإتصال الهاتفي ذكرت وزارة الخارجية الاميركية في بيان، ان "الجانبين بحثا المشاكل بين حكومتي اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ومعوقات استقرار الوضع الأمني في المنطقة، وتخفيف التوترات على الحدود بين إقليم كوردستان وسوريا، وأهمية تنفيذ اتفاق تطبيع أوضاع سنجار كي يعود النازحون إلى ديارهم".

وقد اكدت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان عقب الاتصال الهاتفي، عدم صدور اي قرار من قبلها لإغلاق مكاتب ان ار تي في مدينة اربيل .

ويأتي توضيح داخلية اقليم كوردستان بعد قيام قوة امنية خلال وقت متأخر من ليلة اول امس، بمداهمة مكتب قناة ان ار تي في اربيل ، والطلب من الموظفين اغلاق المكتب.

ا.ح

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