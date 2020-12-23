النقل: اعادة (79) نازحا من مخيم العامرية الى مناطقهم الاصلية في قضاء عنه

2020/12/23 | 14:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل/الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، اليوم الاربعاء، تنفيذها لواجب نقل وإعادة العوائل النازحة من مخيمات النازحين الى مناطقهم ومدنهم الاصلية ضمن جهود وزارة النقل في اللجنة العليا لاعادة توطين النازحين.

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