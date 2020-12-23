2020/12/23 | 14:04 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 | 01:53 مساءً

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القضاء يبحث مع الجامعة الامريكية عمل كلية القانون وتوقيع مذكرة تفاهم

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه، اليوم الاربعاء، رئيس الجامعة الامريكية في بغداد مايكل مولينكس والوفد المرافق له.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس القضاء الاعلى في بيان، أن "الاخير استقبل بمكتبه رئيس الجامعة الامريكية في بغداد مايكل مولينكس والوفد المرافق له كلا من عميد كلية الدراسات الدولية جون منزيز وعميد كلية الاعمال الامريكية ستيف ريماس ومدير العلاقات العامة للجامعة محمود حاتم ومدير قسم التسويق والتواصل مايكل مكللن".



وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا الافكار والمقترحات بخصوص عمل كلية القانون في الجامعة الامريكية في بغداد وتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين المعهد القضائي والجامعة في المواضيع ذات الاختصاص المشترك".

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